Lavori ponte sul Po, Novità a Cremona sollecita Comune: "Serve pedaggio gratuito"

Mentre si avvicina la data di inizio lavori per il ponte di Po che collega Castelvetro Piacentino a Cremona, si torna a parlare dell’ipotesi di istituire il pedaggio gratuito autostradale, per non penalizzare sia coloro che abitano nel comune piacentino, sia i cremonesi che devono raggiungere la sponda opposta del fiume.

Per questo i consiglieri comunali di ‘Novita’ a Cremona’’ Alessandro Portesani (capogruppo) e Cristiano Beltrami (consigliere) hanno depositato all’Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale un’interrogazione a risposta scritta al sindaco Andrea Virgilio e alla Giunta.

Portesani e Beltrami chiedono, nel documento, “quali iniziative formali il Comune di Cremona abbia assunto, o intenda assumere, nei confronti di Anas, del concessionario autostradale, della Regione Lombardia e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al fine di ottenere la gratuità del pedaggio nel tratto autostradale A21 interessato dai lavori sul ponte sul Po e se il Comune di Cremona abbia partecipato o intenda partecipare in modo strutturato ai tavoli interistituzionali attivati sul tema e con quale ruolo”.

Nell’interrogazione è specificata la richiesta di conoscere, con chiarezza, “quale sia, ad oggi, la posizione ufficiale dell’Amministrazione comunale in merito alla gratuità del pedaggio e quali siano gli esiti delle eventuali interlocuzioni già avviate“.

I consiglieri chiedono inoltre “quali ulteriori misure l’Amministrazione intenda promuovere per mitigare i disagi derivanti dai lavori e garantire una gestione coordinata ed efficace della mobilità; e quale ruolo il Comune di Cremona intenda assumere nel coordinamento istituzionale complessivo su una infrastruttura strategica che incide direttamente sulla città e sul suo sistema economico”.

“La gratuità temporanea del pedaggio autostradale rappresenta una misura concreta e già sperimentata in altre situazioni, idonea a ridurre in modo significativo i disagi per l’utenza e a garantire una gestione più sostenibile dei flussi di traffico”, spiega Portesani. “ Dalle notizie di stampa emerge come l’iniziativa e il coordinamento istituzionale sul tema risultino attualmente promossi e guidati da altri enti territoriali, mentre non appare con altrettanta evidenza un ruolo di indirizzo e coordinamento da parte del Comune di Cremona”.

“In presenza di un’infrastruttura strategica direttamente connessa alla città, appare necessario che il Comune di Cremona assuma un ruolo attivo e riconoscibile nella definizione delle soluzioni e nel confronto con i livelli istituzionali sovraordinati ed è necessario un chiaro esercizio di responsabilità politica e istituzionale da parte dell’Amministrazione comunale, sia in termini di iniziativa che di capacità di interlocuzione con i soggetti competenti” conclude Beltrami.

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