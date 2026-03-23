“A livello nazionale, dove ha vinto il no, dispiace: tenevamo molto a questa riforma perché avrebbe dato più autonomia e indipendenza alla magistratura. Ma il voto è sovrano”, afferma Andrea Poggi coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia. L’affluenza però è un dato molto positivo: quando le persone tornano a votare è sempre un bel segnale per lo Stato e per la politica”.

Diverse le dinamiche locali. “In provincia e in Lombardia il sì è netto. A Cremona è più timido, ma comunque avanti. La vera buona notizia è che la partecipazione è stata alta: riportare la gente al voto è fondamentale e qui è successo”.

“Era un referendum tecnico e non doveva diventare una questione di schieramento. Purtroppo nell’ultimo mese si è trasformato in una tifoseria. Mi sarebbe piaciuto che il dibattito restasse trasversale, però se lo guardiamo sul piano della “maglia”, sta vincendo il centrodestra”.

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