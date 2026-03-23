Referendum: a Cremona ha votato il 63,98% degli aventi diritto, in provincia il 63,52%

Si sono chiuse le urne per il referendum sull’ordinamento giurisdizionale, mettendo fine alla due-giorni di votazioni che ha visto i cittadini impegnati a decidere su temi di portata storica come la separazione delle carriere tra magistrati e l’istituzione di un’Alta corte disciplinare. Con il termine delle operazioni di voto, si entra ora nella fase cruciale dello scrutinio.

Il primo dato disponibile è quello definitivo dell’affluenza, che a Cremona ha raggiunto il 63,98%. A Crema ha votato il 66,86%, a Casalmaggiore ha votato il 61,65%. 63,52% il dato provinciale. Su Cremonaoggi è attiva la sezione Referendum con i dati in diretta dello spoglio, suddivisi per comune.

È importante sottolineare che, trattandosi di un referendum confermativo, l’esito della consultazione sarà valido a prescindere dal numero di persone che si sono recate ai seggi. A differenza dei referendum abrogativi, infatti, per questa tornata non era previsto il raggiungimento del quorum del 50%+1 degli elettori. Il risultato finale sarà dunque stabilito esclusivamente dalla maggioranza dei voti validi espressi, rendendo nullo il peso dell’astensionismo sulla validità legale della riforma.

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