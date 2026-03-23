Referendum giustizia, in crescita l'afflusso all'ufficio elettorale

All’Ufficio Elettorale del Comune di Cremona in queste ore si registra un afflusso molto più alto rispetto alle precedenti tornate, con tanti cittadini che hanno chiesto il rilascio o il duplicato della tessera elettorale. Un quadro che conferma l’intensa mobilitazione e un grande desiderio di partecipazione da parte dei cittadini cremonesi.

E’ Miriam Barbara Lena, responsabile dei Servizi Demografici e Statistica, a fare il punto della situazione: “Da sabato a oggi sono stati 1.494 gli elettori che si sono presentati per la tessera, sia per un duplicato sia come prima emissione” racconta. “È un numero molto superiore rispetto al passato, e il dato è confermato anche dall’affluenza registrata ieri sera (domenica 22, nrd) alle 23, sia nei seggi ordinari sia negli speciali collocati nelle case di cura”.

Oltre all’afflusso, quest’anno anche una novità organizzativa attendeva gli elettori ai seggi. “La lista elettorale non è più divisa tra maschi e femmine: esiste una lista unica” continua Lena. “Per comodità, e come previsto dalla normativa, l’abbiamo suddivisa in due sezioni, AL e MZ. È ciò che gli elettori hanno trovato entrando al seggio».

Una tornata elettorale segnata anche da alcune curiosità, dai giovanissimi agli anziani”.

“Abbiamo avuto tre neodiciottenni che proprio domenica hanno compiuto 18 anni, e quindi hanno potuto votare per la prima volta” spiega ancora. “E poi una signora del 1934, quindi una 91enne, ricoverata in una casa di cura: aveva la tessera esaurita e ha chiesto di poterla rinnovare. Abbiamo provveduto a consegnarle quella nuova tramite la Polizia Locale così da permetterle di esercitare il suo diritto di voto. Era molto determinata: da chi compie 18 anni a chi ne ha più di 90, questa elezione ha mostrato una forte volontà di partecipazione”.

A Cremona gli aventi diritto al voto sono oltre cinquantamila, distribuiti su decine di seggi. “Gli elettori iscritti sono 52.411. I seggi sono 76 ordinari più 8 speciali, quelli interni alle case di cura e alla casa di riposo” conclude Lena.

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