Referendum giustizia: si vota fino alle 15, poi lo scrutinio

Dopo la prima giornata di domenica, oggi -lunedì – seggi aperti dalle 7 alle 15 per il referendum sulla giustizia. Immediatamente dopo inizierà lo scrutinio. In provincia di Cremona gli aventi diritto sono 267.754, su 401 sezioni. A Cremona città sono 52.411 coloro che possono recarsi al voto.

Si vota per il Referendum popolare confermativo della legge costituzionale “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare». Il quesito sulla scheda è il seguente: “Approvate il testo della legge di revisione degli artt. 87, decimo comma, 102, primo comma, 104, 105, 106, terzo comma, 107, primo comma, e 110 della Costituzione approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2025 con il titolo ‘Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare?’”.

Per agevolare i cittadini, l’Ufficio Elettorale di Cremona (corso Vittorio Emanuele II, 42) sarà aperto al pubblico, senza prenotazione, per il rilascio della tessera elettorale — in caso di esaurimento degli spazi o smarrimento — oggi (lunedì) dalle 7 alle 15. L’Ufficio Anagrafe (via Ala Ponzone, 32) sarà aperto al pubblico, senza prenotazione e per il solo rilascio delle carte d’identità ai cittadini che ne abbiano bisogno per recarsi al voto, sempre lunedì dalle 7 alle 15.

© Riproduzione riservata