Ultime News

23 Mar 2026 Referendum, Parati: "Non ci scoraggiamo, continueremo a batterci per il giusto processo"
23 Mar 2026 Ponti sul Po, confronto Parma-Cremona. Per il "Verdi" confermato no chiusure al traffico
23 Mar 2026 Romanelli: "Deluso. La nostra battaglia ideale per il sì mai stata contro la Costituzione"
23 Mar 2026 Lauree al Politecnico: ingegneria in scena, tra agricoltura e musica
23 Mar 2026 Pizzetti spegne gli entusiasmi della sinistra: "Sarebbe stata una giusta riforma"
Nazionali

Rocca (Regione Lazio): “Non partecipo a panel di soli uomini”

(Adnkronos) – “Siglare questo protocollo d’intesa rappresenta per me un bel momento.  

Già quando ero presidente della Ifrc – Federazione Internazionale delle società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa a Ginevra era prassi abituale non partecipare ai panel che non prevedessero la presenza femminile”. Lo ha detto il presidente di Regione Lazio, Francesco Rocca, intervenendo all’evento in cui ha siglato il protocollo d’intesa nell’ambito dell’iniziativa ‘No Women No Panel – Senza donne non se ne parla’, promossa dalla Commissione Europea e sostenuta in Italia dalla Rai insieme a università e istituzioni per favorire una rappresentanza equilibrata di genere nel dibattito pubblico. 

“Si tratta di un principio che mi ha accompagnato, soprattutto in scenari complessi, perché non si può avere un’analisi profonda e di spessore senza il contributo di ambo i generi – spiega Rocca – La partecipazione di così tanti Atenei all’intesa è un bel segnale. Ero sicuro sarebbe andata così, perché il Lazio è una regione che non si tira mai indietro quando c’è da far avanzare i diritti sociali”. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...