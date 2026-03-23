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Scuola e Università

Stasera su CR1 in onda Campus: Musicologia e Beni Culturali

Terzo appuntamento con il programma di Massimo Lanzini che ci guida alla scoperta di Cremona città universitaria

Anche le tradizioni musicali internazionali al centro degli studi di Musicolgia
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Seguire i sentieri della musica. Sia quando portano a confrontarsi con culture nate altrove sia quando ci accompagnano a conoscere linguaggi di avanguardia.

Questo uno degli obiettivi che muovono la ricerca e l’attività del Dipartimento di Musicologia e Beni culturali che l’Università di Pavia ha attivato fin dal 1952 nel polo di Cremona.

Un impegno del quale – attraverso le testimonianze di docenti, ricercatori e studenti – si occuperà la terza puntata di “Campus – Cremona città universitaria” curata da Massimo Lanzini in onda lunedì 23 marzo alle 20.30 su CR1.

Al centro, il podcast “Altrove è qui” con la festa romena “Hora Unirji”, ma anche la ricerca sui compositori contemporanei Giovanni Verrando e Giancarlo Schiaffini.

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