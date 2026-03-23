Traditi dai vestiti e dalla videosorveglianza: i Carabinieri incastrano i ladri di cosmetici

Si è conclusa con la denuncia di tre persone — un uomo di 39 anni e due donne di 41 e 34 anni, tutti con precedenti di polizia — l’attività d’indagine dei Carabinieri della Stazione di Castelleone, avviata in seguito ad un colpo messo a segno in un’azienda cosmetica del paese.

I fatti risalgono alla sera dello scorso 17 marzo. Intorno alle 22, i malviventi sono entrati in azione, scavalcando la recinzione perimetrale. A notarli è stato un testimone di passaggio, che immediatamente ha allertato il 112.

Una volta sul posto, i militari hanno accertato l’effrazione della porta d’ingresso e il furto di vari prodotti di bellezza, per un valore commerciale di circa 150 euro.

La svolta nelle indagini è arrivata grazie all’analisi delle immagini della videosorveglianza aziendale. Visionando i filmati che ritraevano i soggetti mentre sfondavano l’ingresso e frugavano tra i cartoni già confezionati, i Carabinieri si sono resi conto che quei soggetti erano già noti.

Poche ore prima, infatti, la pattuglia aveva fermato per un controllo un’auto sospetta nel centro abitato, non lontano dalla ditta colpita. In quell’occasione, il conducente aveva tentato invano di allontanarsi alla vista della gazzella. I militari avevano identificato gli occupanti, memorizzando con precisione i loro volti e, soprattutto, l’abbigliamento indossato.

Quei vestiti, notati poche ore prima durante il controllo in strada, erano esattamente gli stessi immortalati dalle telecamere durante il furto serale. Grazie a questa corrispondenza, l’uomo e le due donne sono stati identificati e denunciati all’Autorità Giudiziaria per furto aggravato.

© Riproduzione riservata