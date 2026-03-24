Addio a Gino Paoli, l’amore ‘senza fine’ con Ornella Vanoni e la canzone mai incisa insieme

(Adnkronos) –

Legati anche nella fine. Gino Paoli è morto oggi all’età di 91 anni. Circa quattro mesi dopo la morte di Ornella Vanoni. I due, legati da un sodalizio artistico, hanno vissuto un amore intenso e tormentato costellato di tanti successi musicali, come la canzone immortale, simbolo della loro unione: ‘Senza fine’.

Gino Paoli aveva deciso di omaggiare la sua Ornella Vanoni, scomparsa a Milano il 22 novembre 2025, con un’immagine in bianco e nero e a corredo l’icona del cuore nero. Nient’altro. La foto li ritrae giovanissimi al pianoforte, con lui che suona e Vanoni appoggiata sullo strumento con indosso una collana di perle.

Nel 1960 la Vanoni sposò Lucio Ardenzi, impresario teatrale. Il matrimonio, però, non fu guidato dall’amore e la relazione con Ardenzi si concluse due anni dopo, poco prima della nascita del figlio Cristiano. Ornella era nonna di due nipoti, Matteo e Camilla. Nello stesso periodo Vanoni incontrò Gino Paoli, dando vita a un sodalizio artistico che si trasformò presto in passione amorosa. Nonostante la reciproca attrazione, la storia fu segnata da tradimenti e difficoltà.

La loro intesa musicale, invece, rimase forte: insieme pubblicarono anche il libro ‘Noi due, una lunga storia’ (Mondadori, 2004), che ripercorre dettagli e ricordi del loro rapporto.

Secondo Vanoni, la relazione fu dolorosa e controversa: “Quando è scoppiato l’amore con Gino Paoli, lui era sposato e io mi sono sposata poco dopo. Una sofferenza tremenda, altro che scandalo” ha raccontato in varie interviste. Nel 1961, Ornella Vanoni pubblica il suo primo album, che contiene ‘Cercami’, brano che diventa il suo primo grande successo commerciale. Questo pezzo, dedicato idealmente a Paoli, segna una svolta nella carriera della cantante, consolidando la sua voce come una delle più intense e sofisticate del panorama italiano. La loro collaborazione professionale non si esaurisce con la fine della relazione sentimentale. Negli anni a seguire, Paoli e Vanoni continuano a duettare e a esibirsi insieme: un esempio è l’album live ‘Insieme’, pubblicato nel 1985, che raccoglie molti dei loro pezzi più famosi, come ‘Senza fine’, ‘Che cosa c’è’, ‘L’appuntamento’ e ‘Non andare via’.

Nonostante la sofferenza vissuta, Ornella ha dichiarato che il legame con Paoli non è mai davvero svanito: nel corso degli anni, i due hanno costruito un rapporto di amicizia e stima reciproca.

Orietta Berti, dopo la morte di Ornella Vanoni, aveva rivelato che in una chiamata con la Signora della musica italiana era venuta a conoscenza di una nuova collaborazione tra Vanoni e Paoli: “Ci eravamo sentite l’ultima volta due settimane fa per una bella telefonata dove mi raccontava dei suoi progetti imminenti, sia televisivi sia musicali e che stava per registrare un nuovo brano con Gino Paoli. Ci eravamo ripromesse di ritrovarci a Milano quanto prima”, aveva raccontato Berti.