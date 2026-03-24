Castelleone, furti in due supermercati: denunciati un uomo e una donna con precedenti

I Carabinieri della Stazione di Castelleone hanno denunciato per furto aggravato un uomo di 27 anni e una donna di 22, entrambi senza fissa dimora e con precedenti di polizia, ritenuti responsabili di due colpi messi a segno a metà febbraio in altrettanti supermercati del cremasco.

La segnalazione era arrivata a fine febbraio dal responsabile della sicurezza della catena, che aveva denunciato ai Carabinieri due episodi analoghi avvenuti a distanza di poche ore l’uno dall’altro; grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza, i militari hanno potuto accertare che ad agire sarebbe stata la stessa coppia.

Nel primo supermercato i due sarebbero arrivati in auto e, girovagando a lungo tra gli scaffali dei prodotti di profumeria e bellezza, la donna avrebbe nascosto sotto i vestiti diversi articoli.

Usciti dal negozio passando dal cancelletto d’ingresso, approfittando del flusso dei clienti, si sarebbero poi spostati in un altro punto vendita dello stesso marchio. Qui, con le stesse modalità, la giovane avrebbe prelevato altri prodotti nascondendoli sotto gli abiti, mentre l’uomo avrebbe fatto da “palo”.

Anche in questo caso sarebbero usciti senza pagare.

In totale, la merce sottratta avrebbe un valore di circa 2.300 euro. Ricevuta la denuncia, i Carabinieri hanno avviato le indagini e, tramite le banche dati, sono riusciti a risalire all’identità dei due, già fermati in passato in altre località per episodi analoghi.

Una volta identificati, i presunti autori dei furti sono stati denunciati all’Autorità giudiziaria.

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