Ultime News

24 Mar 2026 E' morto Gino Paoli: i suoi concerti indimenticabili a Cremona
24 Mar 2026 Invecchiamento attivo, Ats organizza incontro con gli specialisti
24 Mar 2026 L'Ora Buca e Giovani Industriali lanciano il concorso per aspiranti giornalisti
24 Mar 2026 Giustizia, vince il No e dalle urne cremonesi arriva una tripla lezione
24 Mar 2026 Cremona, nel 2025 timido incremento delle esportazioni mentre vola l'import
Nazionali

Chiara Ferragni, Vittoria compie 5 anni: la dedica e la festa a tema ‘Labubu’

(Adnkronos) – “Sei il mio sole, la mia piccola mini-me”. Con queste parole Chiara Ferragni ha celebrato sui social il compleanno della secondogenita, Vittoria, nata dal precedente matrimonio con Fedez.  

La piccola di casa ha compiuto ieri, martedì 23 marzo, 5 anni e l’imprenditrice digitale ha organizzato un party a tema ‘labubu’, così come ha richiesto Vittoria. “Ci fai sorridere senza sosta, sei la bambina di cui siamo tutti così orgogliosi. Ti amo ogni giorno di più, all’infinito”, ha scritto Ferragni a corredo di alcuni scatti che ritraggono mamma e figlia di spalle.  

Al party era presente tutta la famiglia Ferragni e gli amici di Vittoria. Fedez, al contrario, ha preferito non esporsi sui social, mantenendo la sua vita privata, almeno da dopo il divorzio, nel riserbo.  

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...