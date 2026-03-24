Cittadinanza attiva, i Limpiadores festeggiano i cento interventi di pulizia

L’aumento del numero dei volontari (grazie ai contatti ricavati dal passaparola e dal sito Instagram del gruppo) i Los Limpiadores de Estrellas hanno organizzato e portato a termine in questi giorni diversi interventi. In tre giorni sono state ripulite le sponde del cavo Baraccona tra via Sesto e via Milano. I moltissimi rifiuti raccolti sono stati accumulati sulla via Milano e per la prima volta smaltiti in modo autonomo e gratuito grazie alla sinergia creata con l’Azienda Fratelli Mariotti.

Un’azione straordinaria che ha consentito di concludere velocemente e con precisione l’azione dei Limpiadores.

Si è poi provveduto a ripulire il tratto iniziale di via Riglio davanti alla canottieri dei ferrovieri.

Altri gruppi di volontari si sono dedicati alla pulizia degli alberi nel perimetro esterno dell’Istituto Torriani; e alla pulizia di viale Trento e Trieste e della ciclabile.

“Con questa azione – dichiarano i volontari – abbiamo festeggiato i cento interventi realizzati dall’inizio delle attività del gruppo”.

Infine è stata ripuita la chiusa che bloccava i rifiuti nel corso d’acqua che corre lungo la pista ciclabile tra via San Rocco e Bosco ex Parmigiano, un lavoro di recupero veramente duro e difficoltoso.

© Riproduzione riservata