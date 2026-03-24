Fiori, profumi e colori: tornano "Le Invasioni Botaniche"

Le “Invasioni Botaniche” tornano a Cremona il 18 e 19 aprile, con la loro consueta ondata di colori, profumi e vitalità nel cuore della città. La manifestazione, ormai appuntamento atteso da appassionati di giardinaggio, curiosi e famiglie, trasforma per due giorni piazze e vie della città in un grande giardino a cielo aperto, dove la natura diventa protagonista assoluta.

Vivai selezionati, collezionisti e artigiani del verde arrivano da tutta Italia per proporre piante rare, fiori stagionali, erbe aromatiche e soluzioni creative per la cura degli spazi verdi. Non si tratta solo di un mercato, ma di un’esperienza immersiva: passeggiando tra gli stand si possono scoprire varietà insolite, ricevere consigli dagli esperti e lasciarsi ispirare per balconi, terrazzi e giardini.

Accanto all’esposizione, il programma include incontri, laboratori e dimostrazioni pensati per tutte le età. Dai workshop sulla coltivazione sostenibile alle attività didattiche per bambini, le “Invasioni Botaniche” si propone anche come momento di sensibilizzazione verso un rapporto più consapevole con l’ambiente e la biodiversità. Il dialogo tra architettura del centro e natura crea un’atmosfera unica, capace di attrarre visitatori anche da fuori regione. Tra una pianta e l’altra, è facile lasciarsi tentare da una pausa nei caffè del centro o da una visita ai luoghi simbolo della nostra città.

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