Fondazione Comunitaria di Cremona 1° Bando Multi Settore 2026

Un’opportunità concreta per sostenere progetti sociali e rafforzare il tessuto della comunità locale: la Fondazione Comunitaria della Provincia di Cremona ha aperto il 1° Bando Multi Settore 2026, mettendo a disposizione complessivamente 300mila euro.

Il bando è rivolto a enti del Terzo Settore iscritti al Runts, organizzazioni non profit, cooperative e imprese sociali, ma anche a parrocchie ed enti religiosi, con l’obiettivo di finanziare iniziative di utilità sociale nei settori dell’assistenza, dell’istruzione, dello sport sociale, della tutela dell’arte, della cultura e dell’ambiente.

Una delle novità principali di questa edizione riguarda il meccanismo di accesso ai contributi. I progetti selezionati potranno ottenere un finanziamento fino a un massimo di 20mila euro, ma sarà fondamentale la capacità degli enti di coinvolgere il territorio attraverso una raccolta fondi. Le donazioni attivate andranno infatti a incrementare il Fondo patrimoniale della Fondazione, generando benefici a lungo termine per tutta la comunità.

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata alle ore 12 del 15 maggio 2026. I progetti dovranno essere caricati esclusivamente attraverso l’area riservata del sito della Fondazione. Chi è già registrato dovrà aggiornare la propria anagrafica, a seguito del recente rinnovo del sistema gestionale.

L’iniziativa punta a dare massima diffusione alle opportunità offerte, con l’obiettivo di coinvolgere il maggior numero possibile di realtà del territorio e favorire la nascita di progetti capaci di generare valore sociale condiviso.

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