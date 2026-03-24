Fondazione Giorgio Conti, la donazione ad Auser di un'auto per minori con disabilità

Una nuova auto dedicata al trasporto di minori con disabilità fisica è stata consegnata questa mattina in piazza del Comune ad Auser Città di Cremona.

Il mezzo, donato dalla Fondazione Giorgio Conti, permetterà di potenziare in modo significativo i servizi offerti dall’associazione in un momento in cui il numero di minori in difficoltà è purtroppo in costante aumento.

Alla cerimonia erano presenti il sindaco di Cremona, Andrea Virgilio, l’assessora alle Politiche Sociali, Marina Della Giovanna, il presidente di Auser Città di Cremona, Giuseppe Taino, e un gruppo di volontari.

“Un dono molto importante – ha sottolineato Taino – che ci permette di essere ancora più vicini a chi ha bisogno”.

L’iniziativa conferma come la collaborazione tra associazioni, istituzioni e fondazioni possa generare valore mettendo al centro le persone e contribuendo a costruire una comunità più inclusiva e solidale.

Il sindaco Virgilio ha rimarcato lo spirito della giornata: “Una comunità è forte quando sa fare rete e trasformare la solidarietà in azioni concrete. A Cremona questo accade ogni giorno: insieme, nessuno resta indietro”.

Sulla stessa linea l’assessora Della Giovanna, che ha aggiunto: “Un grazie sincero per questa donazione, un segno concreto di vicinanza ai bambini più fragili e un sostegno importante per i volontari che, con dedizione e sensibilità, li accompagnano nei loro spostamenti”.

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