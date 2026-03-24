Invecchiamento attivo, Ats organizza incontro con gli specialisti

ATS della Val Padana e Associazione CUPLA promuovono l’appuntamento “Pillole di Salute – Invecchiamento attivo: strategie concrete per la salute” che si terrà il 26 marzo presso la Sede C.N.A. – Confederazione Nazionale Dell’Artigianato di Cremona – Via Lucchini, n.105 – Cremona alle ore 17.30

L’incontro sarà tenuto da: Deodato Assanelli, Cardiologo e Medico dello sport, Professore Associato di Medicina dello Sport presso l’Università di Brescia; Mattia Viardi – Chinesiologo – S.S.D. Promozione della Salute e Prevenzione Fattori di Rischio Comportamentali ATS Val Padana; Fabio Pertusi – Psicologo – S.S.D. Promozione della Salute e Prevenzione Fattori di Rischio Comportamentali – ATS Val Padana

Progetto a cura della Struttura Promozione della Salute e Prevenzione Fattori di Rischio Comportamentali di ATS.

Prevede incontri sul territorio delle province di Cremona e Mantova e vuole essere un’occasione di scambio tra cittadinanza ed esperti per parlare di temi di salute e benessere psico-fisico e argomenti specifici ripresi dai programmi del Piano della Prevenzione regionale.

La partecipazione è gratuita.

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