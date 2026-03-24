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Cronaca

Lavoro, 150 offerte nei centri per l'impiego del territorio

di Andrea Colla

Inoltre giovedì 26 marzo (dalle 9 alle 13), presso il Centro per l'Impiego di Casalmaggiore, l'evento dal titolo "Incontra il tuo futuro"

Le offerte di lavoro attive nei centri per l'impiego
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Sono 150 le offerte di lavoro dei Centri per l’Impiego della Provincia di Cremona.
Le richieste sono molteplici e spaziano in diversi campi, da quello sanitario e dell’assistenza a quello della ristorazione, dal settore impiegatizio all’ingegneria. Si possono trovare al link.

Disponibili anche le “Altre Opportunità“, ossia offerte non direttamente gestite dai centri per l’impiego. Si possono trovare al link.

Il Servizio Politiche del Lavoro organizza inoltre, per giovedì 26 marzo (dalle 9 alle 13), presso il Centro per l’Impiego di Casalmaggiore, l’evento dal titolo “Incontra il tuo futuro” con Adecco e il Centro per l’Impiego. L’iniziativa è finalizzata alla selezione di personale per importanti realtà aziendali del territorio nei seguenti profili come operai metalmeccanici, operai settore legno, magazzinieri e carrellisti.

Per partecipare, inviare il CV a preselezione.casalmaggiore@provincia.cremona.it oppure contattando il numero 0375/42213. In alternativa, è possibile presentarsi direttamente al Centro per l’Impiego nella giornata dell’evento.

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