L'Ora Buca e Giovani Industriali lanciano il concorso per aspiranti giornalisti

Il Gruppo Giovani Industriali di Cremona e L’Ora Buca, testata giornalistica pubblicata dall’Associazione QUINDIE Informare e comunicare giovane APS, bandiscono la prima edizione di un Concorso giornalistico rivolto ai giovani.

Scopo del Premio è l’avvicinamento dei giovani al mondo del giornalismo e dell’informazione attraverso una conoscenza più consapevole del mondo circostante, l’aderenza ai temi di attualità e la capacità di spiegarli con chiarezza agli altri.

Il concorso si svolgerà in presenza presso la sede di Piazza Cadorna 6 dell’Associazione Industriali di Cremona venerdì 17 aprile ed è aperto ai giovani nati tra il 2003 e il 2009, iscritti a scuole superiori e ITS o facoltà universitarie con sede in provincia di Cremona e/o residenti in provincia di Cremona.

I candidati saranno chiamati ad elaborare un articolo, in forma anonima e con un tempo massimo disponibile di 4 ore, su una delle tracce proposte, riferite a temi e notizie di attualità riconducibili alle settimane immediatamente precedenti la data del concorso. Le prove saranno valutate poi da una giuria di esperti secondo i criteri di stile, correttezza, contenuto e chiarezza e i tre migliori elaborati saranno premiati con

un riconoscimento di 500, 300 e 200 euro rispettivamente.

Le iscrizioni al Concorso giornalistico sono aperte fino alle ore 23:59 di domenica 12 aprile 2026. Per iscriversi si può consultare la pagina www.orabuca.it/concorso e compilare il form di iscrizione con i dati richiesti.

“Siamo molto orgogliosi di sostenere la prima edizione di questo Concorso giornalistico, un’iniziativa che unisce passione e attenzione verso le nuove generazioni”, afferma Davide Nicoletti, presidente Gruppo Giovani Industriali di Cremona. “Come Gruppo Giovani Industriali crediamo fortemente nell’importanza di stimolare nei ragazzi curiosità, spirito critico e capacità di leggere il mondo che li circonda. Il giornalismo, in questo senso, è uno strumento fondamentale per formare cittadini consapevoli e partecipi della vita della propria comunità. Con questo concorso vogliamo offrire ai giovani del nostro territorio un’occasione concreta per mettersi alla prova, esprimere il proprio talento e avvicinarsi al mondo dell’informazione”.

“Questo concorso – aggiunge Patrizio Pavesi, Direttore L’Ora Buca e Presidente Ass. QUINDIE Aps – è uno dei progetti che L’Ora Buca ha voluto fortemente realizzare per l’a.s. 2025/26 e ringrazio di cuore il Gruppo Giovani Industriali per aver creduto in questa idea e per averci dato lo stimolo decisivo a realizzarla, dando fiducia alla nostra giovane associazione e al nostro ancor più giovane giornale. Abbiamo scelto di

strutturare la prova sulla falsariga dell’esame di Stato da giornalista professionista perché fa parte della filosofia del nostro progetto di giornalismo: avvicinare sì i ragazzi al mondo dell’informazione, ma offrendo loro un anticipo di quello che è il mondo del lavoro, in un’ottica già adulta”.

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