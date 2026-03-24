Oltre un centinaio di tifosi in Piazza Sant'Angelo per il compleanno della Cremonese

Oltre un centinaio di tifosi grigiorossi hanno festeggiato in Piazza Sant’Angelo il 123° compleanno della Cremonese. Il tutto è avvenuto nei pressi della targa commemorativa che è stata posta nel 2023 nel luogo in cui si trovava la mitica osteria Varesina, dove un gruppo di amici fondò la società il 24 marzo 1903.

Cori da stadio, con striscioni, sciarpe e sventolio di bandiere hanno accompagnato la serata, organizzata come ogni anno da un comitato spontaneo di tifosi, con la collaborazione di CrArT–Cremona Arte e Turismo APS, Pro Cremona, oltre al sostegno e al patrocinio dell’Unione Sportiva Cremonese e del Comune di Cremona.

Ospiti d’onore dell’evento due calciatori della prima squadra grigiorossa, vale a dire il difensore Federico Baschirotto e il centrocampista Jari Vandeputte, che proprio sabato scorso ha realizzato il suo primo gol in Serie A, contribuendo al successo per 2-0 della Cremo contro il Parma allo stadio Tardini. Erano presenti anche alcuni giovani rappresentanti del settore giovanile grigiorosso.

Il momento clou è stata la lettura dei primi due articoli dello statuto della società sportiva e dei nomi dei quarantuno fondatori della società, affidata proprio a Baschirotto e Vandeputte, visibilmente emozionati.

Anche quest’anno l’iniziativa ha fatto centro, coinvolgendo sostenitori di tutte le età, accomunati dalla passione per i colori grigio e rosso. Perché la Cremonese è un patrimonio di Cremona e del suo territorio, ma anche di chi la ama, magari vivendo lontano dalla provincia.

E proprio dove 123 anni fa è nata la società caratterizzata inizialmente dai colori bianco e lilla, è andata in scena la festa di compleanno dell’Unione Sportiva Cremonese e di tutta la sua gente.

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