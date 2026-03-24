SZN: i ragazzi di Soresina si raccontano nella prima puntata di “Casa mia”

È uscita oggi la prima puntata di “Casa mia”, serie podcast prodotta dal settimanale Mondo Padano.

S’intitola SZN, sigla con cui un gruppo di adolescenti e giovani indica il loro comune di residenza: Soresina.

Il paese a nord della provincia di Cremona è la prima tappa di un viaggio nel mondo dei ragazzi: un reportage giornalistico che non azzarda analisi, ma ascolta, fotografa, mette in luce uno spaccato che resta solitamente in ombra.

Sono tutti di origine straniera – ma di seconda generazione, quindi nei fatti italiani – i protagonisti che si raccontano nella puntata. Parlano dei sogni che hanno, del rapporto speciale che li unisce (lo definiscono “fratellanza”), dei pregiudizi che si sentono addosso e degli errori commessi.

Del legame fortissimo con il luogo dove sono nati e cresciuti, Soresina appunto, e quello ancora più forte con gli educatori di strada che passano con loro due pomeriggi a settimana: sono Giorgio Coppiardi, della cooperativa Nazareth e Marco Piccioni, della cooperativa Cosper, coinvolti a Soresina grazie a un progetto di Azienda Sociale del Territorio.

Il contatto paziente e costante con questi giovani ha costruito una fiducia e una stima reciproca che permette a tutti, adulti compresi, una maturazione personale e la scoperta di un valore che è più grande del fare.

La serie podcast “Casa mia” è veicolata col brand “Quarto piano”, il nuovo contenitore in cui confluiranno i contenuti audio del settimanale Mondo Padano.

Il team che sta lavorando alla serie è composto da Cristiano Guarneri, Alessandra Montemurro, Matteo Cattaneo, Daniel Sportiello.

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