Transizione ecologica, al via progetto formativo per le scuole del territorio

Dopo il successo dell’edizione 2025, il Gruppo Happy e la Fondazione Luigi Masserini rinnovano la collaborazione per l’anno scolastico 2025-2026, promuovendo nuovi progetti formativi destinati agli studenti degli Istituti di Istruzione Superiore di Cremona.

Il Progetto Formativo 2026, incentrato sulla Transizione Ecologica, affronta il tema Plastic Free: appello a un mondo più sostenibile?”. L’iniziativa coinvolge quattro classi di tre istituti cremonesi: l’Istituto di Istruzione Superiore “Ghisleri-Beltrami”, il Liceo Paritario Linguistico “Beata Vergine” e il Liceo Classico “Daniele Manin”. Il percorso è articolato in tre fasi.

Il progetto accompagna gli studenti in un percorso di crescita personale e collettiva. L’obiettivo è sviluppare pensiero critico e consapevolezza sui temi ambientali, integrando contenuti scientifici, giuridici e comunicativi attraverso strumenti di sviluppo tipici del confronto costruttivo.

PRIMA FASE

La fase preliminare si è conclusa a dicembre 2025 con due lezioni (quattro ore complessive) curate dal Dott. Fabrizio Bernini, Communication and Sustainability Manager del Gruppo Happy. Gli incontri si sono tenuti il giorno 11 e 15 dicembre 2025 presso l’Aula Magna dell’Istituto di Istruzione Superiore “Ghisleri-Beltrami”.

Nel primo incontro, il dottor Bernini ha identificato la plastica, definendola un materiale complesso risultato dell’elaborazione della materia cosmica. Gli studenti hanno analizzato le strutture polimeriche, con particolare attenzione al polipropilene inventato dal Prof. Giulio Natta, Premio Nobel per la Chimica nel 1963. Il confronto attivo ha stimolato curiosità e riflessione sulle problematiche legate all’uso e abuso della plastica, accompagnando gli studenti nella ricerca di soluzioni concrete e applicazioni risolutive.

Nella seconda lezione è stato introdotto il concetto di sostenibilità attraverso un excursus storico ed etimologico che ha permesso di identificarne le tipologie. L’incontro ha evidenziato l’importanza di definire i parametri necessari a misurare oggettivamente l’impatto ambientale delle soluzioni, sottoponendole a processi di controllo, verifica e affinamento continuo. Gli studenti hanno acquisito la consapevolezza che non esistono soluzioni perfette ma percorsi di costante miglioramento.

Successivamente l’avvocato Maria Bonifacio, consulente per la comunicazione e formatrice del Gruppo Happy, ha condotto un incontro sulla Costituzione Green e il Diritto al Futuro. Attraverso la lettura degli articoli 9 e 41 della Costituzione Italiana, recentemente aggiornati, il relatore ha stimolato negli studenti la riflessione circa il legame tra tutela ambientale, libertà economica e responsabilità collettiva, collegando i Principi Costituzionali agli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’Onu.

Ha concluso la sessione la Chiara Balestracci, Copywriter e Community Manager presso BitDesign. L’intervento ha analizzato i meccanismi di formazione delle idee e il ruolo dei Social Media nella costruzione dell’opinione pubblica, promuovendo una riflessione sul rapporto tra informazione frammentata, attenzione e pensiero critico.

FASE LABORATORIALE

Nel mese di febbraio 2026 ha preso avvio la seconda fase a carattere laboratoriale. Il Gruppo Happy ha organizzato un incontro dedicato per ciascuna classe coinvolta, con l’obiettivo di rielaborare i contenuti affrontati nella fase introduttiva. Gli studenti, suddivisi in gruppi, hanno affrontato percorsi tematici connessi agli indirizzi di studio, realizzando degli elaborati in diversi format espressivi. Le classi hanno partecipato, inoltre, a un’attività fotografica comune dal titolo “Zoom Urbano – Fuori Posto”.

FASE FINALE

Gli Elaborati Finali e il portfolio fotografico saranno presentati nella fase conclusiva del progetto, all’interno di un contesto espositivo attualmente in fase di organizzazione.

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