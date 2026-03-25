Aspettando il PAF: al cinema Filo la proiezione del film "Ultimo Schiaffo"

Un nuovo appuntamento di “Aspettando il PAF 2026“, che ci accompagnerà nei prossimi mesi fino all’undicesima edizione della rassegna prevista per il 4-5-6-7 giugno, andrà in scena al Cinema Filo.

L’Associazione Porte Aperte Festival, il Cinema Filo e la Società Filodrammatica Cremonese, in collaborazione con l’Associazione Antani, annunciano la proiezione del film “Ultimo schiaffo”, del regista friulano Matteo Oleotto, che accompagna personalmente questo tour promozionale e sarà dunque presente in sala.

Alla fine della proiezione il regista dialogherà con Antonio Capra, anch’egli regista e presidente dell’Associazione Antani.

A dodici anni di distanza da “Zoran, il mio nipote scemo”, e dopo molta fiction televisiva, Oleotto torna alla regia cinematografica con questa commedia, che si muove in territori noir per raccontare, una volta di più, la desertificazione di un territorio, e il suo senso.

L’appuntamento prosegue la serie di eventi in cartellone negli anni passati, che hanno avuto come protagonisti Giuseppe Battiston (che ritroviamo tra gli interpreti del film di Oleotto), Neri Marcoré e Paolo Cognetti.

La proiezione è in programma per lunedì 30 marzo alle ore 21 al Cinema Filo – piazza Filodrammatici 4.

Biglietti: intero € 8; ridotto over 65 € 7; studenti € 6,50; soci Ass. Antani 5€.

© Riproduzione riservata