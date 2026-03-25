Autismo, open day per ascoltare e sensibilizzare

In occasione della Giornata Mondiale della consapevolezza sull’Autismo, Asst Cremona promuove Qui per voi – Una giornata blu per ascoltare, un open day dedicato all’autismo e ai disturbi del neurosviluppo, in programma il 2 aprile 2026, dalle 9 alle 16, nella Casa di Comunità di via San Sebastiano 14/A (2° piano).

A partire da domani, 26 marzo, sarà possibile prenotare consulenze individuali gratuite con gli specialisti in Neuropsichiatria infantile, Psicologia e Genetica clinica. Un’opportunità concreta per ricevere orientamento, chiarire dubbi e intraprendere eventuali percorsi di approfondimento.

L’iniziativa, a cura della Neuropsichiatria Infantile diretta da Cristina Resi e in collaborazione con la Citogenetica guidata da Sara Tedoldi, è pensata per utenti, familiari, volontari e cittadini interessati, con l’obiettivo di offrire uno spazio accogliente e accessibile in cui informarsi, confrontarsi e trovare risposte. L’Open day, infatti, desidera sensibilizzare la comunità, promuovere l’inclusione sociale e favorire la diagnosi precoce, offrendo strumenti concreti per migliorare la qualità della vita delle persone e delle famiglie.

“I disturbi dello spettro autistico (ASD) sono condizioni del neurosviluppo caratterizzate da difficoltà nella comunicazione e nell’interazione sociale, associate a comportamenti ripetitivi e interessi ristretti” spiega Resi. “Riconoscere precocemente i segnali e attivare interventi personalizzati è fondamentale per sostenere lo sviluppo e il benessere della persona”.

NEL BLU, LA CONSAPEVOLEZZA

Il colore blu, simbolo della giornata, richiama la conoscenza, la sicurezza e la speranza: rappresenta la complessità e le diverse sfumature dell’autismo, invitando a una maggiore consapevolezza e inclusione.

Il programma propone attività aperte a tutti: momenti di dialogo tra operatori, famiglie e associazioni per condividere esperienze e servizi; attività ludiche per bambini e bambine con terapisti specializzati; spazi espressivi dedicati al disegno e al racconto di sé; letture guidate con comunicazione aumentativa e attività musicali a valenza terapeutica.

Sarà inoltre attivo un punto informativo “Chiedilo a noi” con infermieri e assistenti sociali per orientare i cittadini tra i servizi disponibili. Parallelamente, per chi ne sente il bisogno, saranno disponibili consulenze individuali su prenotazione con specialisti, per affrontare dubbi o difficoltà in un contesto riservato e professionale.

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