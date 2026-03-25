Dal 27 marzo in via Solferino la mostra diffusa delle opere di Mario Coppetti

Da venerdì 27 marzo a domenica 10 maggio, via Solferino a Cremona ospita Incontrarsi per strada. Mario Coppetti in via Solferino, un progetto espositivo diffuso che porta le opere del grande scultore cremonese nel cuore della città, tra le vetrine dei negozi e il tessuto quotidiano della vita urbana. L’inaugurazione della mostra è in programma venerdì 27 marzo, alle ore 17.30.

L’iniziativa, nata da un’idea dell’assessore alla Cultura Rodolfo Bona e promossa dalla Fondazione Mario Coppetti, con il coordinamento artistico di Eleonora Galli, restituisce simbolicamente l’artista a uno dei luoghi a lui più cari. Via Solferino, strada storica e centrale di Cremona, rappresentava per l’artista non solo un luogo di passaggio, ma uno spazio di relazione, incontro e osservazione, animato dalle persone, dalle botteghe e dalle voci della città.

A quasi un decennio dalla sua scomparsa, avvenuta nel 2018 all’età di 104 anni, Mario Coppetti torna così idealmente a percorrere quella strada, attraverso una selezione significativa delle sue opere, esposte nelle vetrine e offerte allo sguardo dei passanti. Un modo per intrecciare arte e quotidianità, memoria e presente, in un dialogo diretto e accessibile.

Dopo l’esperienza realizzata nel 2024 in via Robolotti, la Fondazione, con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Cremona, rinnova un progetto che mira a valorizzare il patrimonio artistico di Coppetti portandolo fuori dagli spazi museali tradizionali e reinserendolo nel contesto urbano che ne ha nutrito l’ispirazione.

Le opere in mostra raccontano i principali nuclei tematici della sua produzione: gli animali, i cavalli, le ballerine, i nudi e i torsi, fino all’autoritratto, esposto simbolicamente nello store della Cremonese. Temi attraversati da una costante ricerca sulla forma, sul movimento e sulla relazione tra corpo e spazio.

Gli animali, presenti fin dagli anni Quaranta, rivelano una profonda adesione alla natura e una sensibilità materica che si esprime attraverso superfici contrastanti e dinamiche. Tra questi, gli amati cavalli incarnano una vitalità irrequieta e potente: figure libere, indomite, cariche di tensione espressiva, che attraversano l’intera produzione dell’artista.

Le ballerine e i nudi femminili introducono invece una riflessione sulla grazia, sull’equilibrio e sulla luce, in un dialogo ideale con la tradizione scultorea europea tra Otto e Novecento. Nei torsi, infine, emerge il confronto con il frammento e con la classicità, rielaborata in chiave moderna attraverso una sensibilità espressionista.

Figura centrale della scultura cremonese del Novecento, Mario Coppetti (1913–2018) ha sviluppato una poetica coerente e profondamente legata alla dimensione civile dell’arte. Formatosi tra Cremona, Parma e Parigi, dove entrò in contatto con le grandi esperienze della scultura europea, Coppetti ha sempre concepito la pratica artistica come strumento di memoria, testimonianza e impegno etico.

Accanto alla sua attività di scultore, è stato insegnante, amministratore pubblico e protagonista della vita culturale e politica della città, mantenendo sempre un forte legame con il territorio e con i valori della libertà e della democrazia.

“La mostra in via Solferino – dichiara l’assessore alla Cultura Rodolfo Bona – non è solo un omaggio all’artista, ma anche un invito a riscoprire il senso dello spazio urbano come luogo di relazione e condivisione, dove l’arte può ancora sorprendere, interrogare e accompagnare il vivere quotidiano. Passeggiando lungo la via, tra uno scorcio della Cattedrale e una sosta davanti a una vetrina, il pubblico è invitato a “incontrare” Coppetti attraverso le sue opere e la sua visione del mondo fatta di bellezza, passione e impegno civile”.

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