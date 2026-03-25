Harry e Meghan umiliati, 33mila firme contro il viaggio in Australia pagato dai contribuenti

(Adnkronos) – Gli australiani non intendono finanziare la prossima visita del principe Harry e di Meghan Markle nel Paese. Una petizione che chiede alla coppia di pagare di tasca propria le spese del viaggio ha già raccolto 33.000 firme. Beyond Australia, un’organizzazione che si batte per i diritti civili, ha lanciato la campagna in vista dell’arrivo della coppia il mese prossimo, esortando i ministri a stabilire un limite invalicabile: nessun centesimo di fondi pubblici sarà utilizzato per le misure di sicurezza, la logistica del viaggio o qualsiasi altra spesa che la visita possa comportare. Ieri sera, la petizione su Change.org, dal titolo esplicito “Nessun finanziamento pubblico o sostegno ufficiale per la visita privata di Harry e Meghan in Australia”, aveva raccolto 32.715 firme, e il numero continuava a crescere costantemente.

Il gruppo ha dichiarato: “Le attività sono private e commerciali e devono essere trattate rigorosamente come una visita privata. In un momento in cui gli australiani si trovano ad affrontare notevoli pressioni dovute all’aumento del costo della vita, tra cui l’aumento della spesa alimentare, dei prezzi del carburante, le difficoltà legate ai mutui causate dall’aumento dei tassi di interesse e l’incremento dei costi energetici, le risorse pubbliche devono essere utilizzate in modo responsabile e distribuite equamente, senza trattamenti di favore per individui di alto profilo”.

La petizione è nata in un clima di confusione, riporta il Daily Mail. Per diverse settimane, sia le autorità federali che quelle statali australiane si sono rifiutate di chiarire chi si sarebbe assunto la responsabilità della sicurezza della coppia durante la loro visita, alimentando le congetture secondo cui i contribuenti australiani avrebbero potuto dover coprire i costi. Successivamente è stato confermato che il viaggio è finanziato privatamente. L’ultima volta che la coppia ha messo piede in Australia risale a sette anni fa, quando arrivarono come membri a pieno titolo della Famiglia Reale. Un team di sicurezza li accompagnò a ogni apparizione pubblica e Kirribilli House, la residenza ufficiale del Governatore Generale a Sydney, che vanta una vista mozzafiato sul porto, fornì loro l’alloggio per tutto il periodo. Ma la petizione non è la sola complicazione che accompagna la visita. Meghan è presentata come l’attrazione principale di quello che è stato pubblicizzato come il “weekend definitivo tra ragazze” in Australia – una vacanza di lusso di tre giorni soprannominata “Meg-stock” – e l’evento ha incontrato una serie di imbarazzanti contrattempi.

Il suo evento “Her Best Life Retreat” si svolgerà per tre giorni a partire dal 17 aprile, attirando un pubblico di circa 300 persone, con biglietti esauriti, in un hotel con vista su Coogee Beach. Chi ha acquistato i pacchetti vip si assicurerà posti in prima fila e riceverà una foto di gruppo con Meghan al gala presso l’Hotel InterContinental. La moglie di Harry sarà lo sponsor (non si sa quanto intascheranno lei e il marito) nel weekend da quasi 2.000 euro a biglietto. Secondo quanto riportato, la struttura, che si vanta di inaugurare “una nuova era di eleganza balneare”, starebbe correndo contro il tempo per raggiungere i propri elevati standard. La sua principale attrazione, una nuovissima piscina a sfioro con vista panoramica sul Mar di Tasman, sarebbe ancora in costruzione. Anche la spa, il bar e la terrazza esterna per il relax dovrebbero essere completati prima dell’evento.