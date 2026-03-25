La via Crucis delle scuole cattoliche in chiusura dei Quaresimali per preparare alla Pasqua

Si è svolta questa sera, come da tradizione, la Via Crucis delle scuole paritarie di Cremona, in chiusura dei Quaresimali in preparazione alla Pasqua. Protagonisti gli alunni delle scuole cattoliche della città, in particolare gli alunni delle primarie e delle secondarie di primo grado, che hanno animato le diverse stazioni della Via Crucis con l’accompagnamento musicale del coro della Sacra famiglia diretto da Giovanni Grandi. Un appuntamento preparato da bambini e ragazzi insieme ai propri insegnanti, vissuto insieme alle famiglie. Presenti le scuole della Beata Vergine e della cooperativa Cittaniva oltre alla Sacra Famigia.

La Via Crucis si è svolta attorno al centro monumentale tra momenti di riflessione e preghiera, e si è concusa all’interno della Cattedrale.

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