PetShow Nordest: dove gli animali sono protagonisti

È stata presentata oggi, nel corso della conferenza stampa ufficiale in Fiera a Pordenone, la prima edizione di PetShow Nordest, il nuovo appuntamento fieristico dedicato al mondo degli animali da compagnia, in programma il 28 e 29 marzo alla Fiera di Pordenone all’interno di uno spazio espositivo di quasi 10.000 mq nei padiglioni 1, 2, 3.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra Cremonafiere Spa e Pordenone Fiere SpA con l’obiettivo di diventare un punto di riferimento qualificato per l’intera community dei pet lover. Il format, nato dall’esperienza di CremonaFiere nell’organizzazione di Petsfestival (evento all-pet più grande d’Italia), si distingue per un approccio innovativo che unisce un’ampia area espositiva dedicata a prodotti e servizi per il settore pet a un ricco calendario di eventi, pensato per offrire esperienze coinvolgenti all’insegna della scoperta, della formazione e del divertimento per tutta la famiglia.

PetShow Nordest si sviluppa su tre padiglioni espositivi e abbraccia numerosi ambiti: cani, gatti, cavalli, asinelli, conigli, alpaca, piccoli animali, ornitologia, colombi ornamentali, animali esotici e una piccola sezione dedicata all’acquariologia.

Grande protagonista sarà la presenza degli animali: il pubblico potrà ammirare diverse razze di cani e gatti, con allevatori pronti a illustrarne caratteristiche e peculiarità; oltre 200 conigli di varie razze saranno protagonisti della rassegna Cunicola Expo, organizzata da New Garc e Associazione Allevatori FVG. Spazio anche a una selezione ornitologica curata dall’Associazione Ornitologica Pordenonese, ai colombi ornamentali e agli uccelli rapaci, con momenti di avvicinamento guidato. Presenti inoltre cavalli, pony, alpaca, asinelli, animali esotici e piccoli roditori.

Accanto all’esposizione, PetShow Nordest propone un ricco programma di attività educative e dimostrative: dalle esibizioni di agility alla presentazione delle razze feline, passando per il canto dei chioccolatori, la pet therapy, l’esposizione canina amatoriale e la pet photography. In programma anche prove di ricerca olfattiva e attività con le unità cinofile delle forze dell’ordine, che metteranno in evidenza il valore del rapporto tra uomo e cane.

Non mancheranno momenti di sensibilizzazione su temi fondamentali come la tutela della biodiversità, con un focus sull’importanza delle api, e sulla corretta gestione degli animali da compagnia. PetShow si propone infatti non solo come evento espositivo, ma anche come occasione di apprendimento e crescita culturale, promuovendo un approccio consapevole e responsabile al mondo animale.

«Con PetShow Nordest, Pordenone Fiere avvia un progetto innovativo nato dalla collaborazione con CremonaFiere: due realtà medio piccole ma molto dinamiche che uniscono forze e competenze per creare un nuovo punto di riferimento nel settore – il commento di Renato Pujatti, presidente di Pordenone Fiere, che continua. – Il mercato degli animali da compagnia è in forte crescita e questa manifestazione vuole rispondere a questa tendenza offrendo non solo un’esposizione ma anche un’esperienza di qualità, capace di promuovere cultura, consapevolezza e il valore del rapporto tra uomo e animale».

«La collaborazione con Pordenone Fiere rappresenta un esempio concreto di sinergia tra realtà fieristiche – aggiunge Roberto Biloni, Presidente di CremonaFiere – . Questa partnership ci permette di mettere in condivisione know-how ed esperienze, valorizzando competenze complementari e creando nuove opportunità di crescita. Insieme abbiamo dato vita a un progetto solido e ambizioso, capace di generare valore per il territorio, per gli operatori del settore e per il pubblico, rafforzando al tempo stesso il ruolo del sistema fieristico italiano».

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