Numerosi premi e riconoscimenti per le scuole della Diocesi di Cremona, gestite dalla Cooperativa Cittanova. Nell’ambito della recente 22ª edizione del progetto Talent Scout, Luca Maffini (classe 4ª del Liceo Vida indirizzo scientifico sportivo) è stato selezionato tra i migliori giovani del territorio per impegno e competenze. Un risultato che, nella cornice della sede dell’Associazione Industriali di Cremona, testimonia il valore dell’orientamento e del dialogo tra scuola e mondo del lavoro.

Uno sguardo al futuro e all’innovazione di impresa arriva anche dal podio conquistato da un team interamente al femminile della classe 5ª scientifico del Liceo Vida (Laura Amighetti, Maria Vittoria Bosio, Alessia Guereschi e Giorgia Rossi) nella competizione Start Lab dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, distinguendosi per creatività, spirito imprenditoriale e capacità progettuale.

Non mancano inoltre premi letterari: alla recentissima edizione del Premio letterario “Fabio Moreni” sono ben due le studentesse premiate ex aequo durante la cerimonia conclusiva: Teodora Compiani Pirani (4ª Liceo Vida indirizzo Classico) e Isabella Gerevini (4ª Liceo Vida indirizzo Scientifico).

Non possono mancare i numerosi riconoscimenti al merito: dalle borse di studio ministeriali conferite agli studenti eccellenti (Tiziano Cupolillo, Camilla Nardi, Laura Zorzi), alle borse in memoria dell’ex preside del Liceo Vida di Cremona, professor Angelo Gabbani, (Greta Corioni, Michele Soregaroli). Premi questi che mantengono vivo il legame tra generazioni e valorizzano l’impegno come tratto distintivo della comunità scolastica.

La Scuola dell’Infanzia Sant’Angelo di Cremona ha vissuto il significativo momento del Premio Lea Garofalo, dedicato ai temi della legalità, del coraggio e della responsabilità. Il riconoscimento è stato ritirato da tutti i bambini della classe che, attraversando la navata dell’aula magna del Campus Santa Monica dell’Università Cattolica, hanno avanzato emozionati tra gli applausi del pubblico, in un momento carico di significato e partecipazione. A condividere questo traguardo anche le insegnanti Antonella Salti e Alessandra Ringhini, insieme alla coordinatrice didattica Roberta Balzarini.

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