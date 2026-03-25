Raccolta Raee e plastica dura, il 28 marzo Ecocar in via Argine Panizza

Prosegue come da programma la raccolta dei Raee (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) e degli oggetti in plastica che non sono imballaggi (plastica dura). Sabato 28 marzo, dalle 8.30 alle 13, in via Argine Panizza, sarà infatti presente l’Ecocar, la postazione mobile dove possono recarsi tutti i cittadini, indipendentemente dalla zona di residenza, in base alle proprie esigenze logistiche e disponibilità.

Oltre ai Raee (apparecchiature elettriche ed elettroniche quali, ad esempio, computer, stampanti, televisori, telefoni, ferri da stiro, asciugacapelli, rasoi elettrici, lampade e lampadine a risparmio energetico, neon, aspirapolvere) all’Ecocar è possibile conferire anche gli oggetti in plastica che non sono imballaggi (plastica dura).

Nel sacco e nel contenitore giallo della plastica possono infatti essere conferiti solo gli imballaggi (bottiglie, vaschette, sacchetti, contenitori, flaconi), mentre gli oggetti in plastica dura di piccole dimensioni (come rasoi usa e getta, spazzolini, righelli, posate) devono essere buttati nel secco indifferenziato e quelli più grandi (come giocattoli, strumenti musicali, secchielli, bacinelle) devono essere portati alla piattaforma di San Rocco oppure anche all’Ecocar, la postazione mobile che viene posizionata una volta al mese nei quartieri.

All’Ecocar è possibile conferire non solo Raee e plastiche dure, ma anche le lettiere per animali, di qualsiasi tipo, insieme alla sabbia da lettiera o da giaciglio, alle traversine e agli assorbenti. Il conferimento deve avvenire utilizzando il sacco trasparente. Questa estensione del servizio permette di ridurre il conferimento dei materiali nell’indifferenziato, con un effetto positivo anche sulla Tarip, la tariffa puntuale sui rifiuti calcolata anche in base alla quantità di secco residuo prodotto.

All’Ecocar non possono essere portati Raee e oggetti di plastica dura di grandi dimensioni. Per il ritiro gratuito di rifiuti ingombranti e grandi elettrodomestici (frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, televisori, condizionatori, forni, scaldabagni) si può telefonare al numero verde 800 173803 dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20, il sabato dalle 8 alle 12:30, fornendo un elenco dettagliato del materiale da ritirare, oppure utilizzare l’app rifiutiAMO, lasciando il recapito telefonico. È possibile, inoltre, richiedere il ritiro gratuito degli ingombranti anche attraverso il sito di Aprica al seguente indirizzo https://servizionlineambiente.gruppoa2a.it/#/nuovaprenotazione.

Infine, si ricorda la raccolta dei micro Raee grazie ai contenitori bordeaux installati in vari punti della città dove è possibile conferire piccoli elettrodomestici e dispositivi elettronici di uso quotidiano, come telefoni cellulari, caricabatterie, alimentatori, phon, giochi elettronici, prolunghe, carte di credito e tablet. Gli svuotamenti avvengono con cadenza mensile, secondo il calendario stabilito e condiviso con commercianti, uffici pubblici e comunali e scuole, mentre la posizione dei contenitori può essere consultata sempre sul sito di Aprica o attraverso l’app PULIamo.

Nel mese di aprile la postazione mobile per la raccolta dei Raee e di plastica dura stazionerà sabato 18, nel piazzale Atleti Azzurri d’Italia, sempre dalle 8:30 alle 13.

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