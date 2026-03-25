Scintille tra due esponenti di primo piano della politica cremonese, i consiglieri regionali Matteo piloni del Pd e Marcello Ventura di Fratelli d’Italia che si sono confrontati durante “Punto e a capo” su CR1. Dal risultato del referendum alle conseguenze politiche, sono stati toccati tanti aspetti. Entrambi concordano che, se si dovesse arrivare alla nuova legge elettorale, si deve tornare alle preferenze, un modo per avvicinare i cittadini alla politica e far recuperare alla politica un po’ di credibilità. Qui per rivedere la puntata

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