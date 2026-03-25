Ultime News

25 Mar 2026 Daniela Santanché si è dimessa: la ministra per il Turismo lascia il suo incarico
25 Mar 2026 PetShow Nordest: dove gli animali sono protagonisti
25 Mar 2026 Sferra calci sulla pancia della compagna e le rompe una falange: è stalking
25 Mar 2026 Sicurezza, Canale: "Manca una governance regionale: i Comuni vengono lasciati soli"
25 Mar 2026 Botte alla moglie incinta e pugni alle figlie: ex pivot condannato a quattro anni
Nazionali

Santanchè lascia il ministero, nessuna dichiarazione

(Adnkronos) – Daniela Santanchè ha lasciato alle 15.05 il ministero del Turismo, dove da stamattina è al lavoro tra riunioni e appuntamenti programmati nonostante la richiesta delle sue dimissioni da parte della premier Giorgia Meloni. La ministra si è infilata in macchina senza rilasciare dichiarazioni. Non si sa dove sia diretta ma fonti del suo staff dicono che, a breve, farà rientro al ministero. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...