"Un cammino nella Costituzione": incontro con Fulvio Ervas al Manin

Si svolgerà nel pomeriggio di domani, 26 marzo 2026, alle ore 15.00, presso il Liceo Manin di Cremona, l’undicesimo evento del ciclo di incontri dal titolo “Verso gli 80 anni della Repubblica: un cammino nella Costituzione”, iniziativa promossa e organizzata dalla Prefettura di Cremona, con la

collaborazione della Provincia di Cremona, dei Comuni di Cremona, Crema e Casalmaggiore, della Camera di Commercio Cremona Mantova Pavia, con l’attivo supporto dell’Associazione Industriali di Cremona, nonché dello IAL di Cremona (Centro di Formazione Professionale) per la parte grafica dell’iniziativa.

Il percorso convegnistico di ampio respiro, destinato a svilupparsi fino alla vigilia delle celebrazioni della Festa della Repubblica, si propone, con rigore storico e attenzione pedagogica, di ripercorrere le fasi cruciali e i momenti più significativi che hanno condotto alla definizione della nostra Costituzione, la cui approvazione, promulgazione ed entrata in vigore si collocano nel solco del referendum del 1946, che sancì la nascita della Repubblica e l’abolizione della monarchia, evento storico che nel 2026 celebrerà l’ottantesimo anniversario.

L’undicesimo incontro dal titolo “Educazione e libertà d’insegnamento in un’epoca veloce”, rivolto ai docenti e ai dirigenti scolastici, offrirà una densa e articolata riflessione sulla libertà d’insegnamento e sull’educazione di cui agli articoli 30 e 33 della Carta Fondamentale. A sviluppare il tema sarà Fulvio Ervas, scrittore e insegnante.

Il ciclo di incontri è stato pensato e articolato per rivolgersi ad un pubblico diversificato, con particolare attenzione ai giovani, agli insegnanti e a tutta la comunità, al fine di stimolare un dialogo partecipato e consapevole intorno ai principi della Costituzione.

Il percorso convegnistico si concluderà con una serata finale, che si terrà simbolicamente nei giorni prossimi alla Festa della Repubblica.

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