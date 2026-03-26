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Cronaca

149 mila euro da Regione Lombardia per finanziare quattro eventi a CremonaFiere

I finanziamenti nella misura denominata 'Bando di sostegno del sistema fieristico lombardo 2026'

Cremona Musica International Exhibitions and Festival
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Prosegue l’impegno di Regione a supporto delle fiere lombarde. Sono 40 gli eventi finanziati grazie alla misura promossa dall’assessore regionale allo Sviluppo economico, Guido Guidesi, e denominata ‘Bando di sostegno del sistema fieristico lombardo 2026’. E sono in arrivo finanziamenti per eventi a CremonaFiere pari a  149 mila euro: Cremona Musica International Exhibitions and Festival (40 mila euro), Cremona Art Fair (29 mila), il 39esimo Salone del Cavallo Americano (40 mila) e Il Bontà (40 mila).

Il bando è finalizzato a sostenere la competitività del sistema fieristico della Lombardia, supportando la promozione e l’animazione delle manifestazioni, lo sviluppo dell’internazionalizzazione e della digitalizzazione dei servizi offerti. Il contributo sostiene gli eventi di livello internazionale, nazionale e regionale del calendario lombardo 2026 e le manifestazioni alla prima edizione in Lombardia.

“Sosteniamo e promuoviamo anche quest’anno – ha spiegato Guidesi – esposizioni ed eventi importanti e partecipati sul territorio, vetrine sia per il nostro sistema economico e produttivo sia per le imprese lombarde, anche rispetto alla promozione sui mercati esteri. Eventi ed esposizioni inoltre assicurano ai territori un indotto relativo alla partecipazione dei visitatori e dei consumatori”.

L’agevolazione a fondo perduto è pari al 40% delle spese ammissibili fino a un importo massimo di 40.000 euro per le manifestazioni di livello internazionale e nazionale e 20.000 euro per le manifestazioni di livello regionale o alla prima edizione.

Nello specifico gli interventi finanziati riguardano le attività di pubblicità e promozione della fiera; il miglioramento della digitalizzazione dei servizi; la ricerca e l’accoglienza di ‘buyer’ esteri; l’organizzazione di eventi collaterali o seminari e iniziative di approfondimento; la predisposizione di aree speciali destinate a giovani imprenditori, startup, designer e a iniziative di networking finalizzate a favorire il coinvolgimento delle nuove generazioni.

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