Andrea Lucchesini ha chiuso fra gli applausi la rassegna Il Pianoforte in Auditorium

Un concerto sorprendente ha concluso mercoledì sera a Cremona la seconda edizione de Il Pianoforte, rassegna promossa da Museo del Violino e Unomedia con il sostegno di Fondazione Arvedi Buschini e MdV Friends inserita nel cartellone di STRADIVARIfestival, che ha portato in scena l’acclamato artista toscano Andrea Lucchesini in un programma da D. Scarlatti a L. Berio.

Nonostante siano vissuti a quasi tre secoli di distanza, i due compositori sono stati entrambi precursori e innovatori nella musica. Metterli in dialogo, in un viaggio tra Barocco e Novecento, è un accostamento ardito ma riuscito. Il Maestro ha alternato le Sonate di D. Scarlatti ai pezzi pianistici di L. Berio senza soluzione di continuità, incuriosendo il pubblico con una sfida a cogliere quale brano fosse di uno e quale dell’altro autore.

Nella seconda parte della serata, l’artista ha deliziato la platea eseguendo i 24 Preludi di F. Chopin, mirabile raccolta di capolavori dalle affascinanti soluzioni armoniche, che gli è valsa il plauso dell’Auditorium Giovanni Arvedi. Concertista, ma anche didatta e direttore artistico, Lucchesini aveva incontrato il pubblico martedì nella conferenza sul pianoforte tra passato, presente e futuro a Palazzo dell’Arte.

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