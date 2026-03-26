Beni durevoli, a Cremona 532,8 milioni di euro di consumi

Nel 2025 la spesa per i beni durevoli in Lombardia si è attestata a 15,4 miliardi di euro, con una flessione del 2,4% rispetto al 2024. Secondo i dati dell’Osservatorio Annuale Consumi di Findomestic, giunto alla 32esima edizione, la contrazione è leggermente più contenuta di quella del Nord-Ovest (-2,6%), ma più alta della media nazionale (-2,1%). La Lombardia si conferma comunque il primo mercato regionale italiano per consumi di beni durevoli e mantiene la leadership nazionale anche in tutti i principali comparti osservati.

Cremona totalizza 532,8 milioni di euro di consumi di beni durevoli nel 2025 e segna una flessione del 3,2%, tra le più accentuate della regione. Secondo l’Osservatorio Annuale Consumi di Findomestic, le auto nuove valgono 127,9 milioni di euro e scendono del 7,2%. Le auto usate raggiungono 170,6 milioni di euro, ma arretrano del 2,6%, seconda peggior variazione lombarda dopo Como. I motoveicoli si fermano a 13,6 milioni di euro e calano del 9,6%. Gli elettrodomestici arrivano a 40,8 milioni di euro in crescita dello 0,6%. L’elettronica di consumo vale 9,2 milioni di euro, con una flessione del 4,6%. I mobili, pari a 120,1 milioni di euro, perdono lo 0,8%, ultimo dato regionale a pari merito con Como. L’information technology sale a 13,1 milioni di euro con un incremento dello 0,7%, mentre la telefonia si attesta a 37,5 milioni di euro e arretra dell’1,5%. La spesa media per famiglia è però di 3.395 euro, quarta in Lombardia, anche se in calo del 3,8%.

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