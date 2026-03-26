Consiglio nazionale dei Maestri del Lavoro, eletto il direttivo

Alcuni giorni fa si è tenuta, a Roma presso il CNEL, la prima riunione del Consiglio Nazionale dei Maestri del Lavoro. La partecipazione al Consiglio Nazionale, per l’elezione del nuovo Presidente, ha rappresentato un momento di grande importanza per tutti i partecipanti. L’incontro ha riunito consiglieri nazionali provenienti da diverse realtà, Consoli Regionali e Provinciali. Per Cremona ha partecipato il Console Provinciale Guido Tosi.

I consiglieri Nazionali hanno eletto Presidente Andrea Peressutti (già Console Regionale Friuli Venezia Giulia).

Il Consiglio ha nominato poi all’unanimità, per acclamazione, Elio Giovati Presidente Emerito (già Presidente uscente).

Sono stati eletti anche tre Vice Presidenti: per il Nord Maurizio Marcovati, per il Centro Luisa Di Gasbarro e per il Sud Nicola Morabito, rispettivamente Consoli Regionali di Lombardia, Marche e Puglia.

Le discussioni e gli interventi hanno evidenziato la volontà comune di affrontare con impegno le sfide del futuro, mettendo al centro valori come la cooperazione, il rispetto reciproco e il senso di appartenenza. Valori propri della Stella al Merito del Lavoro. È proprio attraverso momenti di confronto come questo che si costruiscono basi solide per lo sviluppo e la crescita dell’intera comunità Magistrale.

Al termine dell’incontro è intervenuto per un saluto Istituzionale il Presidente del CNEL Renato Brunetta.

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