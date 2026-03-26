Ultime News

26 Mar 2026 Il presidente di Martino in pensione: "Questi sette anni e mezzo sono stati una galoppata"
26 Mar 2026 Confermati 15 iscritti, all'elementare del Boschetto potrà partire la classe prima
26 Mar 2026 WhatsApp, allarme truffa della ballerina: segnalazioni nel cremonese, ecco come difendersi
26 Mar 2026 Elezioni a Soncino, Soldo possibile candidato per il centrosinistra: ecco il programma
26 Mar 2026 Il Comune di Cremona tra i più avanzati nel progetto nazionale GRU
Nazionali

Epatite A, Simit: “Sui recenti casi sorveglianza ed evitiamo allarmismi”

(Adnkronos) – “L’aumento dei casi” di epatite A “sembra legato a precipitazioni e sversamenti fognari in mare, che contaminano molluschi. Il consiglio è di mangiare molluschi cotti e aperti adeguatamente, evitando allarmismi, ma mantenendo la sorveglianza. L’infezione è generalmente lieve, ma può in rari casi causare epatite fulminante, richiedendo trapianto”. Lo ha detto Marco Falcone, segretario Simit-Società italiana malattie infettive e tropicali, all’Adnkronos Salute, oggi a Venezia a margine del congresso ‘Top5 in Infectious Diseases’, di cui è chairman, commentando il focolaio di epatite A che ha recentemente interessato la Campania e il Lazio. 

Sull’argomento interviene anche Cristina Mussini, neopresidente Simit, che sottolinea come “tutte le ultime epidemie di epatite A sono state amplificate da una trasmissione sessuale”. Ma “ricordiamo anche che anche per l’epatite A c’è il vaccino – sottolinea – Almeno per le infezioni in cui c’è il vaccino, andrebbe fatto, come per l’epatite B, ma anche per l’Hpv”, conclude. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...