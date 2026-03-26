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Cronaca

Guasto a Rogoredo, forti rallentamenti e una cancellazione sulla linea Mi-Cr

di Giuliana Biagi

E' successo nel primo pomeriggio di oggi. Soppressa la corsa delle 13:15 da Centrale

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Un guasto alla rete ferroviaria di RFI nei pressi della stazione di Milano Rogoredo ha causato forti rallentamenti e disagi sulla direttrice Milano Cremona nel primo pomeriggio di oggi. Cancellata ad esempio la corsa delle 13:20 per Cremona, ma molti altri treni hanno subito ritardi consistenti, anche di un’ora.

Secondo quanto rivelato da Rete ferroviaria italiana (Rfi) la circolazione ferroviaria è rimasta “rallentata in prossimità di Milano Rogoredo per un inconveniente tecnico alla linea”. I disagi hanno coinvolto tutto il cosiddetto “nodo di Milano”.

Dopo le 14.30 il guasto è stato risolto e la circolazione si è progressivamente ripresa. Tuttavia le ripercussioni sono andate avanti con effetti sulla mobilità ferroviaria, rallentamenti fino a 60 minuti, variazioni e cancellazioni.

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