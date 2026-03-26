I deputati Dem della commissione Agricoltura in visita a Fattorie Cremona

Domani, venerdì 27 marzo, l’Agri Tour dei componenti del Partito Democratico della commissione Agricoltura della Camera dei Deputati farà tappa allo stabilimento di Fattorie Cremona – Produttori Latte Associati Cremona.

All’incontro parteciperanno, insieme ai deputati della commissione parlamentare, anche i consiglieri regionali Matteo Piloni e Marco Carra, segretario e capogruppo nella omologa commissione lombarda.

La visita si inserisce in un percorso nazionale di ascolto e confronto diretto con le imprese agricole, con l’obiettivo di raccogliere dati, esperienze e criticità che stanno attraversando il settore.

“Il comparto agricolo e in particolare quello lattiero-caseario, sta vivendo una fase di forte pressione– sottolinea Piloni -: aumento dei costi di produzione, volatilità dei prezzi, squilibri nella filiera e crescente incertezza sui mercati internazionali. A questo si aggiungono le difficoltà legate all’accesso al credito e alla necessità di accompagnare le imprese nella transizione ecologica ed energetica”.

“Non basta osservare i problemi da Roma – dichiarano i deputati del Partito Democratico della commissione Agricoltura –. Serve tornare nei territori, ascoltare direttamente gli agricoltori e costruire insieme a loro le soluzioni. È da qui che vogliamo partire per definire una proposta politica credibile, che rimetta al centro il reddito delle imprese agricole e il valore del lavoro lungo tutta la filiera”.

L’Agri Tour proseguirà nei prossimi mesi in diverse regioni italiane, con l’obiettivo di restituire al Parlamento una fotografia reale del settore e avanzare proposte in grado di rafforzare la competitività e la sostenibilità dell’agricoltura italiana.

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