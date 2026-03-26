"L'orto del Vida" vince il premio “Azioni di cittadinanza attiva e sostenibile”

Dopo il successo della prima edizione, è stato assegnato anche quest’anno il premio “Azioni di cittadinanza attiva e sostenibile”, promosso dall’Assessorato all’Istruzione del Comune di Cremona, in collaborazione con Cassa Padana e con il Circolo Vedo Verde Legambiente Cremona. A vincere è stato “L’orto del Vida” della scuola Vida di Cremona dell’IC Cremona Tre, diretto da Laura Rossi : un progetto (la cui anima sono il professor Franco Iacobacci e la professoressa Nicoletta Pedroni) in cui i ragazzi non solo con disabilità ma anche fragilità sono protagonisti di lezioni speciali all’aperto. In queste lezioni si prende spunto dalla natura per promuovere attività scientifiche come attività di laboratorio. Un modo speciale per fare scuola.

L’iniziativa del premio, rivolta alle alunne e agli alunni delle scuole secondarie di primo grado, nasce con l’obiettivo di valorizzare il ruolo della scuola come luogo di crescita civica, di partecipazione e di costruzione di comportamenti responsabili. Attraverso percorsi di ricerca, riflessione e creatività, le classi sono invitate ad affrontare anche in questa edizione la tematica “Ambiente e sostenibilità ambientale”, sviluppando progetti capaci di unire conoscenza, immaginazione e impegno concreto.

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