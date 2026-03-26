Rigenerazione urbana e lavori pubblici, il Pd apre al confronto con i cittadini

Il Partito Democratico di Cremona organizza un incontro pubblico dedicato al Piano delle Opere Pubbliche e al tema della rigenerazione urbana per martedì 31 marzo alle ore 18.00 presso la Sala Eventi di SpazioComune.

Interverranno Paolo Carletti, assessore ai Lavori Pubblici e al Patrimonio comunale e Luca Burgazzi, assessore al Turismo, Politiche giovanili e coordinatore del progetto “Giovani in Centro”.

Introducei lavori Roberto Galletti, segretario cittadino del Pd; moderatore Marco Galli membro della segreteria cittadina e consigiere comunale.

L’incontro ha l’obiettivo di informare e aprire un confronto con la cittadinanza sulle opere pubbliche già avviate, che si concluderanno entro il 2026, e su quelle in fase di programmazione nel Piano 2025–2027.

Si tratta di interventi che riguardano la manutenzione di parte del patrimonio pubblico, il recupero di spazi oggi in disuso e la rigenerazione di diversi comparti della città, in una prospettiva di rinnovamento urbano, di rafforzamento delle relazioni sociali e di sviluppo di nuove possibili attività economiche e sociali.

L’intento, chiarisce Galli, “è quello di rafforzare il ruolo del Partito Democratico come soggetto intermedio tra l’amministrazione e la cittadinanza: un partito che porta le decisioni dentro la città, che ascolta, sollecita, elabora proposte e contribuisce a orientare le scelte pubbliche.

“L’amministrazione comunale – aggiunge – ha già attivato percorsi virtuosi e condivisi su molteplici temi con diversi portatori di interesse: è un tratto distintivo e riconoscibile del suo operato. Il ruolo che il Partito Democratico si propone di svolgere è quello di facilitare ulteriormente un processo di confronto e dibattito aperto, anche al di fuori dei canali istituzionali.

“Questo appuntamento sarà il primo di una serie di incontri che verranno organizzati nei prossimi mesi sui temi ritenuti fondamentali per costruire una città capace di affrontare con consapevolezza le sfide del futuro, nella convinzione che confronto e partecipazione siano strumenti indispensabili”.

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