Nazionali
Rosalía come sta dopo il malore sul palco: “Grazie per la comprensione”
(Adnkronos) –
Sono migliorate le condizioni di salute di Rosalía. Dopo la chiusura anticipata del concerto al Forum di Assago, a seguito di un’intossicazione alimentare, l’artista catalana ha rassicurato i fan con una storia pubblicata su Instagram.
“Mi sento meglio. Grazie mille a tutti quelli che c’erano per l’amore e la comprensione”, ha scritto Rosalía a corredo della foto che la mostra stesa su una barella circondata dai sanitari, la flebo nel braccio e il pollicè all’insù.
In basso campeggia invece la scritta ‘Grazie Milano’, accompagnata da un cuoricino.
Fonte www.adnkronos.com
© Riproduzione riservata