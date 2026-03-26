TonyPitony strega Londra, il video dello show tra musica e battute bilingue

(Adnkronos) – Un music show con grandi performance vocali ma anche ad alto tasso di risate, quello di Tony Pitony andato in scena ieri sera, 25 marzo, al The Garage di Londra. Il cantante dall’identità misteriosa ha portato sul palco i più noti tra i suoi brani provocatori dall’ironia demenziale, da ‘Donne Ricche’ a ‘Culo’ e ‘Striscia’, tra gli applausi del locale di North London, sold out da settimane.

Il cantante siracusano, che in passato ha studiato arte drammatica nella capitale inglese prendendo parte a diverse produzioni teatrali anche nel West End, ha scherzato con il pubblico a più riprese, facendo battute sia in inglese che in italiano. “Alzino le mani i lavapiatti, alzino le mani i figli di papà”, ha detto tra le risate del pubblico italiano, ironizzando sulle due principali ‘categorie’ di fuorisede Made in Italy in città.