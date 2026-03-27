18 anni e già pregiudicato: foglio di via per 3 anni per spaccio di hascish
Intervento della Polizia nel piazzale delle tramvie: il ragazzo aveva provato a nascondere un involucro contenente lo stupefacente sotto un'auto parcheggiata
Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato di Cremona, durante un servizio straordinario di controllo del territorio presso la stazione ferroviaria e le aree limitrofe, ha denunciato un cittadino italiano pregiudicato di origini egiziane, di 18 anni, per detenzione illecita di sostanza stupefacente a fini di spaccio.
Il ragazzo si trovava nel parcheggio multipiano di via Dante (piazzale Tramvie) e vedendo gli agenti ha tentato di nascondere un involucro sotto un veicolo parcheggiato. A quel punto i poliziotti hanno boccato il 18enne e recuperato l’involucro che conteneva circa 12 gr. di sostanza tipo hashish.
Tenuto conto dei precedenti penali del giovane è stata adottata dal Questore di Cremona anche la misura di prevenzione del “foglio di via” per 3 anni.