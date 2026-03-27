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Cronaca

18 anni e già pregiudicato: foglio di via per 3 anni per spaccio di hascish

Intervento della Polizia nel piazzale delle tramvie: il ragazzo aveva provato a nascondere un involucro contenente lo stupefacente sotto un'auto parcheggiata

Polizia in zona stazione a Cremona
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Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato di Cremona, durante un servizio straordinario di controllo del territorio presso la stazione ferroviaria e le aree limitrofe, ha denunciato un cittadino italiano pregiudicato di origini egiziane, di 18 anni, per detenzione illecita di sostanza stupefacente a fini di spaccio.

Il ragazzo si trovava nel parcheggio multipiano di via Dante (piazzale Tramvie) e vedendo gli agenti ha tentato di nascondere un involucro sotto un veicolo parcheggiato. A quel punto i poliziotti hanno boccato il 18enne e recuperato l’involucro che conteneva circa 12 gr. di sostanza tipo hashish.

Tenuto conto dei precedenti penali del giovane è stata adottata dal Questore di Cremona anche la misura di prevenzione del “foglio di via” per 3 anni.

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