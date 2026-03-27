A Cremona i più grandi esperti di emostasi e trombosi: il convegno sulle nuove terapie

30 relatori arrivati a Cremona da tutta Italia per un convegno per circa 100 persone tra medici, tecnici di laboratorio e professionisti sanitari.

Una giornata dedicata agli aggiornamenti in emostasi e trombosi all’ospedale di Cremona, per un convegno organizzato e fortemente promosso dalla dottoressa Sophie Testa, ex direttore dell’uo di laboratorio analisi, centro emostasi e trombosi dell’Asst di Cremona, oggi in pensione ma sempre attiva sul territorio.

Si tratta di un annuale convegno organizzato da oltre vent’anni con lo scopo di approfondire gli aspetti di prevenzione diagnosi e terapia delle malattie emorragiche, sia congenite che acquisite. Durante il convegno sono state presentate le novità scientifiche più recenti attraverso i professionisti che maggiormente contribuiscono a livello nazionale internazionale al miglioramento delle conoscenze cliniche e di laboratorio di queste patologie.

La formazione in questo ambito della medicina è fondamentale per la rilevanza delle patologie e la frequenza delle loro complicanze.

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