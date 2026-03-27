Cremonese-Milan, due daspo a ultras rossoneri per accensione fumogeni

Nell’ambito delle attività svolte dalla Polizia di Stato di Cremona per prevenire e contrastare comportamenti illeciti e violenti durante le manifestazioni sportive, in occasione dell’incontro di calcio Cremonese-Milan del 1° marzo, gli agenti della “Squadra Tifoserie” della Digos sono riusciti a ricostruire le dinamiche di due distinti episodi verificatisi all’interno dello stadio Zini.

Nel primo caso, l’analisi incrociata delle immagini di videosorveglianza dello stadio e di quelle effettuate dalla Polizia Scientifica, ha consentito di individuare nel settore ospiti due tifosi milanisti responsabili del posizionamento e dell’accensione di fumogeni nei pressi di uno dei boccaporti della curva nord.

L’identificazione dei due è stata possibile anche grazie alla comparazione delle immagini dei tornelli di accesso al settore ospiti, che come noto, registrano anche il codice del tagliando nominativo di ingresso allo stadio.

I due ultras sono stati denunciati e nei loro confronti sono stati emessi provvedimenti daspo oltre a sanzioni amministrative per violazione del regolamento d’uso dell’impianto sportivo.

Il secondo episodio si è registrato invece nel settore Distinti. Subito dopo il primo gol del Milan, a seguito del lancio di alcuni bicchieri di birra in direzione di un gruppo di tifosi che esultavano, si è verficato un litigio tra due uomini, rendendo necessario l’intervento degli steward che provvedevano a separarli, evitando che la situazione degenerasse ulteriormente.

Anch’essi, identificati successivamente dal personale della Digos, sono stati sanzionati per violazione del regolamento d’uso dell’impianto sportivo.

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