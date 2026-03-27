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Cronaca

Furti nei garage, 33enne finisce in carcere dopo condanna definitiva

di Giuliana Biagi

L'uomo deve scontare 2 anni, 5 mesi e 28 giorni per una serie di reati contro il patrimonio commessi in città da ottobre a dicembre 2021

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La Polizia di Stato di Cremona ha eseguito ieri un ordine di carcerazione nei confronti di un cittadino italiano di origini marocchine di 33 anni, condannato alla pena di 2 anni 5 mesi e 28 giorni di reclusione per i reati di furto in abitazione e ricettazione, reati commessi in città da ottobre a dicembre 2021.

L’uomo, gravato da diversi precedenti penali anche per rapina ed evasione, si era reso responsabile di furti nei garage di alcune abitazioni di Cremona, da cui aveva sottratto biciclette e motocicli, in un caso anche provento di altro reato, per i quali era stato più volte denunciato in stato di libertà.

L’uomo, rintracciato dalla Squadra Mobile di Cremona dopo articolate indagini, è stato accompagnato presso la locale Casa Circondariale per scontare la pena definitiva.

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