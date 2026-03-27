Giornata della Consapevolezza sull’Autismo, tre iniziative con Accendi il Buio

In occasione del 2 aprile, Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo, l’associazione Accendi il Buio OdV, da anni impegnata nel sostegno alle persone autistiche e alle loro famiglie sul territorio cremonese, segnala una serie di iniziative rivolte agli associati e alla cittadinanza, con l’obiettivo di sensibilizzare e creare momenti di condivisione e inclusione.

Le attività in programma si articolano in tre appuntamenti.

Domenica 29 marzo: pomeriggio dedicato alle famiglie degli associati presso il Centro CR2 Sinapsi, con uno spettacolo del Mago Beru, un momento di rinfresco e attività di intrattenimento per bambini e ragazzi curate dagli educatori dell’associazione.

Giovedì 2 aprile: cena di beneficenza presso il ristorante L’Oste di Cremona. Il ricavato della serata sarà interamente devoluto a sostegno delle attività di Accendi il Buio OdV.

Sabato 18 aprile: ritrovo presso la Baita degli Alpini di Castelvetro Piacentino per una camminata celebrativa lungo gli argini del Po, realizzata con il patrocinio del Comune di Castelvetro Piacentino. Seguiranno momenti di intrattenimento, approfondimento e un rinfresco conclusivo presso la baita.

Questi appuntamenti rappresentano occasioni importanti per rafforzare il senso di comunità, promuovere la conoscenza dell’autismo e sostenere concretamente le attività dell’associazione.

Accendi il Buio OdV desidera esprimere un sentito ringraziamento al Centro CR2 Sinapsi per l’ospitalità, al ristorante L’Oste di Cremona per il prezioso sostegno, al Comune di Castelvetro Piacentino e al gruppo degli Alpini di Castelvetro per la collaborazione e la sensibilità dimostrata.

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