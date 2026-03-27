"Grande lotteria dell'Opera Pia": a Castelverde al via la vendita dei biglietti
45 i premi in palio; il ricavato sarà devoluto alla scuola materna Mons. Gardinali
Dopo l’ottimo risultato delle precedenti quattro edizioni, anche per il 2026 la Fondazione Redentore di Castelverde propone la “Grande Lotteria dell’Opera Pia”, una iniziativa che mira da una parte a reperire fondi e dall’altra a mantenere viva l’attenzione dell’opinione pubblica sulla struttura di via Gardinali.
“La raccolta dei premi è stata molto soddisfacente – spiega il Presidente don Claudio Rasoli -. La generosità degli esercenti e dei privati di Castelverde, di Cremona, ma anche del territorio provinciale e regionale è davvero commovente. Possiamo vantare una lista di ben 45 premi: il primo è una gift card del valore di 1.000 euro da spendere in tutti i negozi del centro commerciale CremonaPo, i successivi tre premi sono dei cesti gastronomici con prodotti di altissima qualità offerti dalla prestigiosa catena Eataly. Chi desidera acquistare i biglietti li potrà trovare presso la portineria della Fondazione, ma anche in diversi negozi del paese, frazioni comprese. È possibile anche chiedere dei blocchetti da vendere tra parenti e amici e così aiutare ancora di più e meglio l’Opera Pia: basta sempre rivolgersi alla portineria”.
“Quest’anno – precisa il sacerdote alla guida della Fondazione dal luglio 2021 – il Consiglio di amministrazione ha deciso di devolvere il ricavato della vendita dei biglietti alla scuola dell’infanzia ‘Mons. Gardinali’ che dal 1933 accoglie i fanciulli del paese e non solo. Sono necessari importanti interventi di ammodernamento, ovvero il rifacimento dell’intero impianto elettrico, la sostituzione della caldaia e altri lavori per rendere sempre più sicura e funzionale la struttura. La spesa si aggira attorno ai 100.000 euro, una cifra rilevante considerato che la Fondazione sta già pagando lavori per oltre 1.500.000 euro a corollario del grande cantiere finanziato dal Superbonus 110. Attraverso la lotteria vogliamo dunque sensibilizzare la popolazione anche su questa istituzione che è essenziale per il paese, visto che nel capoluogo non esistono altre scuole dell’infanzia“.
“L’edificio che ospita l’asilo – puntualizza ancora don Rasoli -, pur gestito dalla cooperativa Cittanova che fa capo alla diocesi di Cremona, è di proprietà della Fondazione che quindi deve accollarsi tutte le spese di straordinaria amministrazione. I genitori dei bimbi che frequentano la scuola saranno certamente i primi a impegnarsi nella buona riuscita dell’iniziativa benefica”.
L’estrazione avverrà domenica 3 maggio, alle ore 17.30, nel parco della Fondazione a conclusione della quarta edizione della Festa del Volontariato promossa da tutte le associazioni castelverdesi – Avis, Aido, Auser, San Vincenzo, Pro Loco – oltre che dall’unità pastorale “Madonna della Speranza” e con il patrocinio dell’Amministrazione comunale.
E così conclude il presidente: “Oltre alle persone che hanno donato i premi vorrei ringraziare le animatrici della RSA – Maria Emilia Maffini, Federica Zigliani, Sonia Casella e Giada Maffi – per essersi sobbarcate tutta la parte organizzativa della lotteria: un lavoro non da poco! Un sentimento di sincera gratitudine va ai fratelli Palmiro, Mauro e Massimo Fanti, grandi imprenditori e grandi amici, che, come sempre, sono vicini all’Opera Pia e hanno offerto la stampa dei biglietti”.
L’elenco completo dei 45 premi è consultabile sul sito www.fondazioneredentore.it.