Il Cortile del Vinile, al Circolo Arcipelago si avvicina la 7ª edizione

Si svolgerà sabato 11 aprile, già dal mattino, a Cremona, al Circolo Arcipelago di Via Speciano, 4 (ingresso libero), la 7ª edizione della manifestazione Il Cortile del Vinile. Non solo un mercatino del disco, ma una lunga giornata all’insegna della musica.

L’apertura degli stand è prevista dalle 10:00 del mattino, con orario continuato fino alle 20:00. Tra gli espositori, l’etichetta cremonese Anfibio Records (sempre presente nelle precedenti edizioni), il Circolo Arcipelago stesso (con un banco dedicato al Vinyl Crossing, per cui sarà possibile portare un disco da lasciare allo stand, prendendone un altro), Dealilith (marchio vicentino dedicato ai cd); e ancora, da Piacenza arrivano Dischi Rotondi e Facce Da Vinile, da San Secondo Parmense l’espositore Girmi Remix, per finire con il banco di La Boje! – Spazio Sociale Mantova. Dalle 12:00 (e, ugualmente, dalle 20:00) sarà attiva l’area ristoro, con possibilità di scelta – sia nostrana sia vegetariana – nel menu.

Alle 16:30 è in programma la presentazione del romanzo “Via Rismondo 117”, sarà presente l’autrice Angela Valcavi, con Luca Frazzi in veste di moderatore. Angela Valcavi, classe 1958, nasce davvero nel 1979, a vent’anni, entrando nelle due stanze di Via Rismondo 117. Diplomata in scenografia all’Accademia di Belle Arti di Brera, farà del collage la sua tecnica di elezione, adottandola per le fanzine alle quali darà vita nel corso degli anni Ottanta: Fame, Amen e InForme. Le fanzine sono progetti dal basso, di scambio e circuitazione di idee, di comunicazione e creatività, cultura altra e pensiero di rivolta.

Partecipa, con un testo illustrato da collage, a 625. Libro bianco sulla legge Reale. Nel 2017 pubblica Fame. Il romanzo di una fanzine per AgenziaX e per la stessa casa editrice partecipa con altri autori alla pubblicazione di Università della strada. Mezzo secolo di controculture a Milano.

L’incontro delle 17:30 prende il titolo di “Festival Beat a Cremona!” e vuole esprimere l’entusiasmo del Circolo Arcipelago per l’arrivo di una manifestazione storica, che per la prima volta sbarca nella nostra città e che vedrà svolgersi la giornata conclusiva (del prossimo 28 giugno) proprio al Circolo Arcipelago. Un’occasione, quindi, per introdurre e presentare il Festival Beat tramite un’intervista pubblica al suo fondatore, Gianni Fuso Nerini.

Dalle 18:30, spazio al DJ Set di Eric Vs. McA, che si alterneranno alla console per ore, fino alle 22:00, quando scatteranno i concerti: in apertura si esibirà Grecale, progetto nu folk di Andrea Chiapparino. Il musicista, dopo aver scritto e composto per anni in inglese sotto il nome Party Animal, ha trovato una seconda via nell’italiano, unendo i suoi ascolti più attuali ed esterofili con quelli più classici e nostrani, le sue origini pugliesi con la sua passione per l’iconografia cristiana e per il folclore religioso.

A seguire, Izaya, nome d’arte del cantautore e polistrumentista cremonese Tommaso Brignoli, che presenterà il nuovissimo disco Non Facciamone Un Dramma, pubblicato il 27 marzo. After DJ Set con WasLolo a seguire e così calerà il sipario sulla lunga e ricchissima giornata.

Il Cortile del Vinile nasce nel 2015 come collaborazione tra il Circolo Arcipelago e Kolla Vinilika, realtà – attiva allora – di vendita di dischi usati, con titolare Eric Pasolini. La volontà era ai tempi – e resta oggi – quella di dare vita a un’iniziativa che sia più di un mercatino del disco: un vero e proprio appuntamento per persone appassionate, che si ritrovano una volta all’anno nello stesso luogo con lo stesso entusiasmo. Una giornata intera dedicata alla musica, con spazio per incontri, presentazioni di libri a tema, dj set e concerti serali. Un luogo d’incontro e condivisione, ricco di strumenti di dialogo, con alla base una comune passione. Sin dalla 1ª edizione, è stato spesso ospite Luca Frazzi (scrittore, giornalista e firma delle riviste Rumore e Gimme Danger).

Le 6 edizioni precedenti hanno visto, tra gli ospiti degli incontri, nomi importanti del panorama underground nazionale: Stefano Alghisi, Oderso Rubini, Antonio Bacciocchi, Valeria Sgarella, Stefano Gilardino, Marcello Ambrosini, Moreno Spirogi Lambertini. Tra i dj: Soul Solgia, Black Planet di Casalmaggiore a 33 Giri, Interstellar Mushroom Coalition, Grego Sound System. Tra le band: Dags!, X-Mary, Vanarin, Le Capre A Sonagli, Fence On The Forehead.

Un programma, quindi, che è sempre andato oltre quello di una semplice fiera del disco, per collocarsi più vicino a un momento di condivisione dell’amore per la musica, in particolare ascoltata su formato fisico, e del vasto mondo che le ruota attorno. Gli espositori sono selezionati per la competenza nel proprio catalogo e per il rapporto qualità-prezzo.

La 7ª edizione vedrà presente anche un espositore di soli cd, con una selezione di oltre 5000 titoli di tutti i generi musicali, anche fuori catalogo. Saranno inoltre in mostra alcune prime stampe di dischi fondamentali per la storia della musica italiana e internazionale.

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